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İsrail Savaş Kabinesi ve Güvenlik Kabinesi Hamas ile esir takası ve geçici ateşkesi görüşmek üzere toplanacak - Son Dakika
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İsrail Savaş Kabinesi ve Güvenlik Kabinesi Hamas ile esir takası ve geçici ateşkesi görüşmek üzere toplanacak

İsrail Savaş Kabinesi ve Güvenlik Kabinesi Hamas ile esir takası ve geçici ateşkesi görüşmek üzere toplanacak

İsrail'in Savaş Kabinesi ve Güvenlik Kabinesi, Hamas ile olası esir takası ve geçici ateşkesi görüşmek üzere bir araya gelecek. İlk olarak Savaş Kabinesi toplantısı Tel Aviv'de gerçekleştirilecek ve ardından Güvenlik Kabinesi üyeleri bir araya gelecek. Her iki toplantıda da esir takası ve geçici ateşkes konusu ele alınacak. İsrail'in Mossad Direktörü David Barnea'nın Savaş Kabinesi'ne sunduğu 9 aşamalı taslak anlaşma ile tüm İsrailli esirlerin serbest kalabileceği belirtilmişti. Hamas'a sunulan esir takası teklifi ise Gazze Şeridi'nde bir aydan fazla sürecek ateşkes ve 3 aşamada gerçekleşecek esir takasını içeriyor.

01.02.2024 20:23
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İsrail Savaş Kabinesi ile Güvenlik Kabinesi'nin Hamas ile olası esir takası ve geçici ateşkesi de görüşmek üzere toplanacağı aktarıldı.

Times Of Israel gazetesinin adını açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı haberde, bu akşam ilk olarak Savaş Kabinesi'nin Tel Aviv'de bir araya geleceği belirtildi.

Savaş Kabinesi toplantısının sona ermesinin ardından Güvenlik Kabinesi üyelerinin bir araya geleceği ifade edildi.

Her iki toplantıda Hamas ile olası esir takası ve geçici ateşkes konusunun da ele alınacağı kaydedildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Mossad Direktörü David Barnea'nın, Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest kalabileceği 9 aşamalı bir taslak anlaşmayı Savaş Kabinesi'ne sunduğu belirtilmişti.

Filistinli bir yetkili ise 30 Ocak'ta Hamas'a sunulan esir takası teklifinin Gazze Şeridi'nde bir aydan fazla sürecek ateşkes ve 3 aşamada gerçekleşecek esir takasını içerdiğini aktarmıştı.

Yetkili, Hamas'ın Kahire'de hafta sonuna kadar tamamlanması öngörülen müzakerelerin sonunda teklifle ilgili yanıtını Mısır'a ileteceğine işaret etmişti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İsrail Savaş Kabinesi ve Güvenlik Kabinesi Hamas ile esir takası ve geçici ateşkesi görüşmek üzere toplanacak - Son Dakika
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