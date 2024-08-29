İsrail Savaş Uçağı Gazze'de Apartman Dairesini Hedef Aldı: 4'ü Çocuk 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir apartman dairesini hedef alması sonucu 4'ü çocuk 7 Filistinli hayatını kaybetti.

El-Avde Hastanesi'nden bir sağlık yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir apartman dairesini hedef aldığını söyledi.

Sağlık yetkilisi, saldırı sonucu ölen 4'ü çocuk 7 kişinin cenazesinin hastaneye getirildiğini ifade etti.

Görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının Nusayrat kampındaki Es-Salihi binasındaki bir apartmanı bombalaması sonucunda ölenlerin El-Avde Hastanesi'ne kaldırıldığını belirtirken, ölü sayısına ilişkin bilgi vermedi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.