İsrail Savaş Uçağı Gazze'deki Eve Saldırdı: 3 Filistinli Öldü

İsrail ordusuna ait savaş uçağının Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin öldüğü, bazı kişilerin yaralandığı bildirildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının, Gazze'nin Derec Mahallesi'ndeki Es-Sahabe bölgesinde Mudevvih ailesinin evini bombaladığı belirtildi.
Saldırıda 3 Filistinlinin öldüğü, bazı kişilerin de yaralandığı aktarılan haberde, sağlık ekiplerinin saldırıda ölenlerin naaşları ile yaralıları Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine kaldırdığı ifade edildi.
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