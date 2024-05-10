İsrail Savaş Uçakları Gazze'de Bir Ev Bombaladı: 8 Ölü - Son Dakika
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İsrail Savaş Uçakları Gazze'de Bir Ev Bombaladı: 8 Ölü

İsrail Savaş Uçakları Gazze\'de Bir Ev Bombaladı: 8 Ölü

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde bir evi bombalaması sonucu 8 Filistinli öldü, birkaç kişi de yaralandı. El-Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada, saldırı sonucu ölen 8 kişi ile yaralıların hastaneye getirildiği belirtildi. Görgü tanıkları, saldırıda hedef alınan evin tamamen yıkıldığını ve çevredeki evlerde de ciddi hasar meydana geldiğini ifade etti.

10.05.2024 19:07
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İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde bir evi bombalaması sonucu 8 Filistinli öldü, birkaç kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'ndeki El-Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde bir evi hedef alması sonucu ölen 8 kişi ile bir kaç yaralının hastaneye getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, saldırıda yaralanarak hastaneye getirilenlerin sağlık durumu ve sayılarına ilişkin bilgi verilmedi.

Görgü tanıkları da AA muhabirine, İsrail savaş uçaklarının hava saldırısında hedef alınan evin tamamen yıkıldığını ve yakın çevresindeki evlerde de ciddi hasar meydana geldiğini söyledi.

Görgü tanıkları, sağlık ekipleri ve sivil savunma ekiplerinin saldırıda yıkılan evin enkazı altında kayıp kişileri arama çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Savaş Uçakları Gazze'de Bir Ev Bombaladı: 8 Ölü - Son Dakika

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