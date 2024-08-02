İsrail Savaş Uçakları Gazze'de Bir Ev Hedef Aldı: 4 Filistinli Öldü - Son Dakika
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İsrail Savaş Uçakları Gazze'de Bir Ev Hedef Aldı: 4 Filistinli Öldü

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde bir evi hedef aldığı hava saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası yaşanan çatışmalarda binlerce Filistinli öldü ve yaralandı.

02.08.2024 12:23
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İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir evi hedef aldığı hava saldırısında 4 Filistinli öldü.

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Biriminden yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'ta "Berbeh" ailesinin evini hedef alması sonucu enkaz altında kalan 4 Filistinlinin naaşının çıkarıldığı, saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail saldırısı sonucu yaralananların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 480 Filistinli öldü, 91 bin 128 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 331'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 684 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 594 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Savaş Uçakları Gazze'de Bir Ev Hedef Aldı: 4 Filistinli Öldü - Son Dakika

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