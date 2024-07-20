İsrail Savaş Uçakları Gazze'de Filistinlilere Ait Evleri Hedef Aldı: 6 Ölü - Son Dakika
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İsrail Savaş Uçakları Gazze'de Filistinlilere Ait Evleri Hedef Aldı: 6 Ölü

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde Filistinlilere ait evleri hedef alması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Gazze'deki El-Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada Nusayrat Mülteci Kampı'nda evleri hedef alınan Nimetullah ailesinden 3'ünün naaşının ve çok sayıda yaralının hastaneye getirildiği kaydedildi. Sivil Savunma ekiplerinden yapılan açıklamada ise İsrail savaş uçaklarının Es-Sabbağ ailesinin Ed-Derac Mahallesi'nde evlerinin hedef alındığı ve bir kadının hayatını kaybettiği aktarıldı. Saldırıda çok sayıda Filistinlinin de yaralandığı ve aralarında durumu kritik olanların bulunduğu bildirildi. Gazze kentinin kuzeyinde de Sıyam ailesi hedefteydi. Sivil Savunma'nın açıklamasında aynı aileden 2 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. İsrail bombardımanında Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Ayn Calut isimli konut sitelerinde büyük tahribat oluştuğuna işaret edildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 38 bin 9198 Filistinli öldü, 89 bin 622 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

20.07.2024 15:31
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İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde Filistinlilere ait evleri hedef alması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki El-Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada Nusayrat Mülteci Kampı'nda evleri hedef alınan Nimetullah ailesinden 3'ünün naaşının ve çok sayıda yaralının hastaneye getirildiği kaydedildi.

Sivil Savunma ekiplerinden yapılan açıklamada ise İsrail savaş uçaklarının Es-Sabbağ ailesinin Ed-Derac Mahallesi'nde evlerinin hedef alındığı ve bir kadının hayatını kaybettiği aktarıldı.

Saldırıda çok sayıda Filistinlinin de yaralandığı ve aralarında durumu kritik olanların bulunduğu bildirildi.

Gazze kentinin kuzeyinde de Sıyam ailesi hedefteydi. Sivil Savunma'nın açıklamasında aynı aileden 2 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail bombardımanında Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Ayn Calut isimli konut sitelerinde büyük tahribat oluştuğuna işaret edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 38 bin 9198 Filistinli öldü, 89 bin 622 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Çocuk, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Savaş Uçakları Gazze'de Filistinlilere Ait Evleri Hedef Aldı: 6 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Savaş Uçakları Gazze'de Filistinlilere Ait Evleri Hedef Aldı: 6 Ölü - Son Dakika
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