İsrail Savaş Uçakları Gazze'deki Evleri ve Hastaneyi Bombaladı - Son Dakika
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İsrail Savaş Uçakları Gazze'deki Evleri ve Hastaneyi Bombaladı

İsrail Savaş Uçakları Gazze\'deki Evleri ve Hastaneyi Bombaladı

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan Kemal Advan Hastanesi çevresindeki evlere hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Saldırıda çok sayıda kadın ve çocuğun da aralarında bulunduğu ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Hastanenin duvarlarının bir kısmı da saldırı sonucu yıkıldı.

18.05.2024 14:47
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İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde Kemal Advan Hastanesi çevresinde yer alan evleri bombaladığı, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Beyt Lahiya'da Kemal Advan Hastanesi çevresindeki evlere hava saldırısı düzenledi.

Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda kişi öldü, pek çok kişi de yaralandı. Sağlık ekiplerinin enkaz altından ölü ve yaralıları çıkarmaya çalıştığı aktarıldı.

Ayrıca hava saldırısında Kemal Advan Hastanesi'nin duvarlarının bir kısmı da yıkıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Savaş Uçakları Gazze'deki Evleri ve Hastaneyi Bombaladı - Son Dakika

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