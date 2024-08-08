İsrail Savaş Uçakları Gazze'deki Okulları Bombaladı: 15 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Savaş Uçakları Gazze'deki Okulları Bombaladı: 15 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı iki okulu bombalaması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu, okulların Hamas tarafından 'saklanma alanı' olarak kullanıldığını iddia etti.

08.08.2024 18:17
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İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı iki okulu bombalaması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünün Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı "Ez-Zehra" ve "Abdulfettah Hamud" adlı iki okulu bombaladığı belirtildi.

Bombardımanda aralarına çocukların da bulunduğu 15 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte iki okulun bombalanması sonrası hastaneye aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda ölü ve yaralı getirildi.

Öte yandan İsrail ordusu da yaptığı yazılı açıklamayla Gazze'deki "Abdulfettah Hamud" ve "Ez-Zehra" okullarına saldırı düzenlediğini kabul etti.

İsrail ordusu, söz konusu okulların Hamas tarafından "saklanma alanı" olarak kullanıldığını iddia etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Savaş Uçakları Gazze'deki Okulları Bombaladı: 15 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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