İsrail Savaş Uçakları Gazze'yi Bombaladı

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İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin doğusundaki bölgelere gece saatlerinde yoğun saldırılar düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze şehrinin doğusundaki Derac, Tuffah ve Eski Şehir gibi çok sayıda bölgeyi yoğun şekilde bombaladı.

Görgü tanıkları, Gazze kentini sarsan şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu, patlamanın etkilerinin Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerinde de hissedildiğini aktardı.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in Gazze kentinin doğusundaki bölgelere dün gerçekleştirdiği saldırılarda onlarca Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, saldırılardan önce Gazze'deki bölge halkına yaptığı bildiride, Gazze şehrinin doğusundaki Tuffah, Derac ve Eski Şehir mahallelerinde oturanların bölgeyi tahliye etmeleri ve batıdaki sığınma merkezlerine gitmelerini istemişti.

Bildiride konuya ilişkin ayrıntılara yer verilmezken, İsrail güçleri Gazze'deki Şucaiye Mahallesi'nde 27 Haziran'da karadan saldırılar başlattığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, sivillerin hayatından endişe duyduğu yönünde açıklamalar yapmakla birlikte, bölgedeki çatışmalarda hayatını kaybeden ve yaralananların çoğunu siviller oluşturuyor.

Öte yandan, İsrail'in açıkladığı bildiri sonrasında, Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi yetkilileri de hasta ve yaralıları kuzeydeki başka hastanelere tahliye etmek zorunda kalmıştı.