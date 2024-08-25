İsrail Savunma Bakanı, ABD Savunma Bakanını Lübnan'a yapılan saldırılar hakkında bilgilendirdi - Son Dakika
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İsrail Savunma Bakanı, ABD Savunma Bakanını Lübnan'a yapılan saldırılar hakkında bilgilendirdi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'i İsrail ordusunun Lübnan'a sabah erken saatlerde başlattığı 'önleyici saldırı' hakkında bilgilendirdi. Gallant ve Austin, telefon görüşmesinde İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırılarını ele aldı.

25.08.2024 07:46
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'i İsrail ordusunun Lübnan'a sabah erken saatlerde başlattığı "önleyici saldırı" hakkında bilgilendirdiği aktarıldı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gallant ile Austin, yaptıkları telefon görüşmesinde İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırılarını ele aldı.

Gallant, İsrail'e yönelik "yakın bir tehdidi önlemek için" Lübnan'a saldırı başlattıklarını ifade etti.

Beyrut'taki gelişmeleri "yakından izlediklerini" söyleyen Gallant, Austin'e İsrail ordusunun Lübnan'a başlattığı "önleyici saldırılar" hakkında da bilgi verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Savunma Bakanı, ABD Savunma Bakanını Lübnan'a yapılan saldırılar hakkında bilgilendirdi - Son Dakika

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