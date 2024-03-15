İsrail Savunma Bakanı, ABD silahlarını Gazze\'de uluslararası hukuka uygun kullanacağını belgeledi

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, ABD silahlarını uluslararası hukuka uygun olarak kullanacağına dair bir belge imzaladığı iddia edildi. ABD yönetimi, belgenin kendilerine iletmesini istemiş ve aksi durumda silah transferini askıya almayı planladığı belirtilmişti. Savunma Bakanı Gallant'ın belgeyi imzalayarak ABD'ye teslim ettiği kaydedildi.

ABD SİLAHLARLA İLGİLİ BELGE İSTEMİŞTİ

ABD'den yayın yapan "Axios" sitesinin haberine göre, Washington yönetimi İsrail'den ABD silahlarını Gazze'de "uluslararası hukuka uygun olarak kullanacağına" dair belgeyi bu ayın ortasına kadar kendisine iletmesini istedi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant.

SİLAH TRANSFERİNİ ASKIYA ALMA TEHDİDİ

Joe Biden yönetiminin belgenin ulaşmaması halinde ABD'nin İsrail'e silah transferini askıya almayı planladığı yazıldı. Bunun üzerine Savunma Bakanı Gallant'ın dün ABD silahlarının Gazze'de "uluslararası hukuka uygun olarak kullanılacağını taahhüt eden" belgeyi imzaladığı ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jacob J. Lew'e teslim ettiği kaydedildi.

İSRAİL'İN EN BÜYÜK SİLAH TEDARİKÇİSİ

ABD, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam yapan ve en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 341 Filistinliyi öldüren İsrail'in en büyük silah tedarikçisi olarak öne çıkıyor.

100'DEN FAZLA ASKERİ SATIŞA GİZLİCE ONAY VERDİLER

ABD'nin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ayrı ayrı 100'den fazla askeri satışa "gizlice" onay vererek bu ülkeye çok sayıda silah ve mühimmat gönderdiği belirtilmişti. ABD Senatosu, 13 Şubat'ta İsrail'e "güvenlik yardımı sağlamak için" 14 milyar dolar yardım yapılmasını da içeren bir paketi onaylamıştı.