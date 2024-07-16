İsrail Savunma Bakanı: Gazze'deki esirleri kurtarmak için fırsat penceresi açık - Son Dakika
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İsrail Savunma Bakanı: Gazze'deki esirleri kurtarmak için fırsat penceresi açık

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'deki esirleri kurtarmak için ülkesinin önünde sınırlı ve geçici bir fırsat penceresinin açık olduğunu belirtti. Gallant, Gazze'den esirleri geri almanın İsrail için ahlaki, manevi ve ulusal bir görev olduğunu vurguladı. Ayrıca, İsrail ordusunun esirleri kurtardıktan sonra güçlü askeri harekata geri dönebileceğini ve tam hareket özgürlüğüne sahip olacağını ifade etti. Gallant, Hamas'a yönelik askeri baskının etkisiyle esirlerin geri alınması için bir anlaşma şartlarının olgunlaştığını söyledi.

16.07.2024 20:55
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'deki esirleri kurtarmak için "ülkesinin önünde sınırlı ve geçici bir fırsat penceresinin açık" olduğunu söyledi.

Gazze'ye yönelik 2014'te yapılan "Koruyu Hat" adı verilen saldırılarda öldürülen İsrail askerlerini anma töreninde konuşan Gallant, "kaçırılan insanları evlerine geri getirmek İsrail için ahlaki, manevi ve ulusal bir görevidir. Gazze'den esirleri geri almak için önümüzde sınırlı ve geçici fırsat penceresi açık" dedi.

Ülkesinin esirleri kurtardıktan sonraki tutumuna ilişkin ise Gallant, "İsrail ordusu ve diğer güvenlik servisleri, herhangi bir anlaşma sonrasında, nerede ve ne zaman gerekiyorsa güçlü askeri harekata geri dönme kabiliyetine ve tam hareket özgürlüğüne sahip" ifadelerini kullandı.

Gallant, Hamas'a yönelik "askeri baskının etkisi olduğunu ve esirlerin geri alınması için" bir anlaşma şartlarının olgunlaştığını öne sürdü.

İsrail ordusunun yapmış olduğunun, İsrail'i bir karar noktasına ulaştırdığını ifade eden Gallant, "Bizi Hamas'ın yıkılışına götürecek değişimin eşiğindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Törene Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

İsrail, 8 Temmuz 2014'te Gazze'ye yönelik "Koruyucu Hat Operasyonu" adını verdiği saldırıları başlatmış ve 51 gün sürmüştü.

Bu saldırılarda, 551'i çocuk olmak üzere 2 bin 158 Filistinli hayatını kaybetmişti. Filistinli gruplarla yaşanan çatışmalarda 67 İsrail askerinin öldüğü açıklanmıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Savunma Bakanı: Gazze'deki esirleri kurtarmak için fırsat penceresi açık - Son Dakika

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