İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi'nde 1 milyon Filistinlinin zorla yerinden edilmesini kapsayan yeni saldırılar başlatma tehdidinde bulundu.

Savunma Bakanı Katz, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze Şeridi'nin yüzde 70'i yerle bir edildi ve şu anda kaçakçılığı ve yeniden silahlanmayı önlemek amacıyla (Gazze-Mısır sınırındaki) Philadelphia Koridoru??????? da dahil olmak üzere İsrail ordusunun kontrolü altında." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nde işgal altında tutmadıkları yüzde 30'luk bölgedeki Hamas kontrolünün ise "sadece bir illüzyondan ibaret" olduğunu savunan Katz, silah bırakmamaları halinde İsrail ordusunun şiddetli saldırılar düzenleyeceği tehdidinde bulundu.

Katz, Gazze Şeridi'nde 1 milyon Filistinliyi bölgenin güneyine sürgün ederek şiddetli saldırılara girişmeyi hedeflediklerini belirtti.

Filistinlileri Gazze Şeridi'nden temelli sürgün hedefi

Bakan Katz, saldırılarla yerle bir ettikleri Gazze Şeridi'ndeki Filistin nüfusunu tamamen sürme amaçlarına ilişkin, "Göç etmek isteyenler için gerekli düzenlemeler yapılacak. Bunun için gereken organizasyonel altyapı halihazırda hazır durumda." ifadelerini kullandı.

Katz, "organizasyonel altyapı" ifadesiyle neyi kastettiğini açıklamadı.

Gazze'de çok sayıda Hamas mensubunu suikastlarla hedef almakla övünen Katz, yurt dışındaki Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye'yi de suikastla tehdit etti.

İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın planı kapsamında 10 Ekim 2025'te devreye giren ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddederek saldırılarını ve insani yardım girişlerine yönelik kısıtlamalarını sürdürüyor.

Anlaşmaya rağmen işgalini genişleten İsrail, 365 kilometrekarelik Gazze Şeridi topraklarının yaklaşık yüzde 70'ini kontrol altında tutuyor.

İsrail ordusunun işgali altındaki bölgelerde yapılar yıkılırken, bölge sakini Filistinliler de Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yaklaşık 110 kilometrekarelik bir alana sıkıştırıldı.