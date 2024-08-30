İsrail Savunma Bakanı, Başbakan Netanyahu'nun Philadelphi Koridoru'nda işgalin sürmesine karşı çıktı - Son Dakika
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İsrail Savunma Bakanı, Başbakan Netanyahu'nun Philadelphi Koridoru'nda işgalin sürmesine karşı çıktı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas ile anlaşma müzakerelerinin önündeki engellerden biri olarak görülen Mısır ile Gazze sınırındaki Philadelphi Koridoru'nda ordunun işgalinin sürmesine ilişkin resmi karar alınmasını savunan Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı çıktı. Gallant, Netanyahu'nun esirleri idam etme yetkisi dahi olduğunu belirtti ve Philadelphi Koridoru'nda kalmanın esir takası müzakerelerini zorlaştıracağını savundu.

30.08.2024 18:47
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas ile anlaşma müzakerelerinin önündeki engellerden biri olarak görülen Mısır ile Gazze sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda ordunun işgalinin sürmesine ilişkin resmi karar alınmasını savunan Başbakan Binyamin Netanyahu'ya "Başbakanın esirleri idam etme yetkisi dahi var" sözleriyle karşı çıktı.

The Jerusalem Post'a isimlerinin gizli kalması koşuluyla konuşan iki üst düzey yetkilinin verdiği göre, dün akşam Güvenlik Kabinesi'nde Hamas ile yürütülen dolaylı esir takası müzakereleri konusunda ayrışma yaşayan Netanyahu ile Gallant sözlü tartışmaya girdi.

Toplantının başında Savunma Bakanı, kabine üyelerine hitaben yaptığı konuşmada esir takası anlaşmasının İsrail için stratejik bir dönüm noktası olduğunu savunarak, İsrail'in anlaşma müzakerelerine devam etmemesi halinde bu durumun etkilerinin esir meselesinden çok daha öteye taşınacağını ve bölgesel savaşa yol açabileceğini söyledi.

Netanyahu'nun, ordunun İsrail işgalinin sürdüğü Mısır ile Gazze sınırındaki 14 kilometrelik Philadelphi Koridoru'ndaki varlığının devam etmesini oylamaya sunmak istediğine dair planlanmamış duyurusu kabine üyeleri arasında gerilime yol açtı.

Başbakan'ın duyurusuna karşı çıkan Gallant, Philadelphi Koridoru'nda kalma yönünde resmi bir karar almanın esir takası müzakerelerinde "İsrail'in elini kolunu bağlayacağını" öne sürdü.

-"Netanyahu'nun esirleri idam etme yetkisi dahi var"

Üst düzey bir İsrailli yetkili, Netanyahu'nun konuyu oylamaya sunma niyetini açıklamasının ardından Gallant'ın, "Başbakanın her kararı oylamaya sunma yetkisi, hatta esirleri idam etme yetkisi dahi var." dediğini söyledi.

Gallant, "Philadelphi Koridoru'nda kalmak veya esir takası yapmak" seçeneklerinden birinin tercih edilmesi gerektiğini ve iki seçeneğe birlikte ulaşılmayacağını kaydetti.

Ayrıca, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Mossad Direktörü David Barnea da oylama öncesinde çekincelerini dile getirdi.

Halevi, ordunun Philadelphi Koridoru'ndaki varlığının devam etmesi yönündeki bir resmi kararın esirlerle ilgili durumu daha da karmaşık hale getireceğini ifade etti.

İkili arasında gerilim uzun zamandır sürüyor

Netanyahu ile Gallant, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için yapılan dolaylı müzakerelerin önündeki engellerden biri olarak görülen, İsrail işgalinin sürdüğü Mısır ile Gazze sınırındaki 14 kilometrelik Philadelphi Koridoru konusunda uzun süredir ayrışma yaşıyor.

Savunma Bakanı Gallant, 27 Ağustos'ta İsrail'in koridorda "bulunması ila bulunmamasının güvenlik engeli oluşturmadığını" belirtirken, Başbakan, "Philadelphi Koridoru'yla ilgili talebimizden geri adım atmayacağız. (Yahudi) ölse de vazgeçmez." demişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

Netanyahu'nun anlaşma teklifine eklediği maddelerin uzlaşıyı zora soktuğu aktarılıyor.

Netanyahu'nun Mısır-Gazze sınır hattındaki "Philadelphi Koridoru'nda" İsrail'in kontrolünü şart koşan maddeyi anlaşmaya eklemesinin görüşmeleri tıkadığı kaydediliyor. Netanyahu, söz konusu maddede geri adım atmayacağının altını çizmişti.

Kaynak: AA

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