İsrail Savunma Bakanı, Refah'a yönelik kara saldırısı için henüz bir tarih belirlenmediğini söyledi

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'nin güneyindeki Refah'a yönelik kara saldırısı için henüz bir tarih belirlenmediğini söylediği bildirildi.

ABD'den yayın yapan "Axios" sitesine konuşan bir kaynağa göre, Gallant, ABD'li mevkidaşı Austin'e, Refah'a yönelik planlanan işgal için henüz bir tarih belirlenmediğini söyledi.

Gallant, görüşmede, Austin'e İsrail'in, Refah'taki olası bir saldırıdan önce başta sivillerin tahliyesi ve insani yardımın artırılması olmak üzere "birkaç gerekli adımı" atması gerektiğini aktardı.

İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın Refah'a kara saldırısına ilişkin açıklaması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün kara saldırısı için tarih belirlendiğini bildirmesinin ardından geldi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, "dünyada hiçbir gücün" yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine düzenlemeyi planladıkları kara saldırısı konusunda kendilerini durduramayacağını belirtmişti.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.