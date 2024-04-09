İsrail Savunma Bakanı, Refah'a yönelik kara saldırısı için henüz bir tarih belirlenmediğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Savunma Bakanı, Refah'a yönelik kara saldırısı için henüz bir tarih belirlenmediğini söyledi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'nin güneyindeki Refah'a yönelik kara saldırısı için henüz bir tarih belirlenmediğini söyledi. Gallant, Austin'e İsrail'in, Refah'taki olası bir saldırıdan önce başta sivillerin tahliyesi ve insani yardımın artırılması olmak üzere 'birkaç gerekli adımı' atması gerektiğini aktardı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün kara saldırısı için tarih belirlendiğini bildirmesinin ardından gelen bu açıklama, sivillerin güvenliği ve insani durumun iyileştirilmesi konusunda endişeleri artırdı.

09.04.2024 23:15  Güncelleme: 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'nin güneyindeki Refah'a yönelik kara saldırısı için henüz bir tarih belirlenmediğini söylediği bildirildi.

ABD'den yayın yapan "Axios" sitesine konuşan bir kaynağa göre, Gallant, ABD'li mevkidaşı Austin'e, Refah'a yönelik planlanan işgal için henüz bir tarih belirlenmediğini söyledi.

Gallant, görüşmede, Austin'e İsrail'in, Refah'taki olası bir saldırıdan önce başta sivillerin tahliyesi ve insani yardımın artırılması olmak üzere "birkaç gerekli adımı" atması gerektiğini aktardı.

İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın Refah'a kara saldırısına ilişkin açıklaması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün kara saldırısı için tarih belirlendiğini bildirmesinin ardından geldi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, "dünyada hiçbir gücün" yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine düzenlemeyi planladıkları kara saldırısı konusunda kendilerini durduramayacağını belirtmişti.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Savunma Bakanı, Refah'a yönelik kara saldırısı için henüz bir tarih belirlenmediğini söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Busem Şeker: Maçı çevireceğimizden emindik ve inancımızı hiç kaybetmedik
    00:44 Busem Şeker: Maçı çevireceğimizden emindik ve inancımızı hiç kaybetmedik

    A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Busem Şeker, Macaristan galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, 'Maçı çevireceğimizden emindik ve inancımızı hiç kaybetmedik' dedi. Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ikinci maçında sahasında karşılaştığı Macaristan'ı 2-1 mağlup etti.

  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Arsenal berabere kaldı
    00:32 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Arsenal berabere kaldı

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin ilk gününde Real Madrid, Manchester City ile 3-3 berabere kalırken, Arsenal-Bayern Münih maçında taraflar sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Manchester City - Real Madrid ve Bayern Münih - Arsenal eşleşmelerinde ikinci maçlar 17 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

  • Uğur Dündar'ın yalanladığı
    00:27 Uğur Dündar'ın yalanladığı "TRT Genel Müdürü" iddiası Tarık Akan'ın kitabında ortaya çıktı

    Kemal Kılıçdaroğlu ile Uğur Dündar arasındaki polemik alevleniyor. Eski CHP liderinin Uğur Dündar'la ilgili gündeme getirdiği, "TRT Genel Müdürü" iddiası dikkat çekti. Söz konusu iddiaya ünlü sanatçı Tarık Akan'ın 12 Eylül dönemini anlattığı kitabında yer verdiği ortaya çıktı.

  • Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'a sert sözlerle yanıt verdi
    00:21 Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'a sert sözlerle yanıt verdi

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olduğu için seçimlerin kaybedildiği iddialarına cevap vererek, kardeşliği dinamitlemeye müsaade etmeyeceğini belirtti. Kılıçdaroğlu, siyasi rüşvet iddialarına susacağını ancak 6'lı masa bileşenlerine yapılan suçlamalara sessiz kalmayacağını ifade etti.


00:27 Uğur Dündar’ın yalanladığı “TRT Genel Müdürü“ iddiası Tarık Akan’ın kitabında ortaya çıktı Uğur Dündar'ın yalanladığı "TRT Genel Müdürü" iddiası Tarık Akan'ın kitabında ortaya çıktı
22:52 Bakan Bolat’tan, “İsrail’e yeni yaptırımlar gelir mi“ sorusuna yanıt: Gelişmelere göre gerekli değerlendirmeler yapılır Bakan Bolat'tan, "İsrail'e yeni yaptırımlar gelir mi?" sorusuna yanıt: Gelişmelere göre gerekli değerlendirmeler yapılır
21:15 “İsrail’in jet yakıtları Türkiye’den gidiyor“ iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama "İsrail'in jet yakıtları Türkiye'den gidiyor" iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama
20:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ramazan Bayramı diplomasisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı diplomasisi
18:54 Yeniden Refah lideri Erbakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “İsrail“ çağrısı: Demokrasi Yardım Diyaloğu’nun eş başkanlığı görevini iade etsin Yeniden Refah lideri Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "İsrail" çağrısı: Demokrasi Yardım Diyaloğu'nun eş başkanlığı görevini iade etsin
00:12 Eski İYİ Partili Aytun Çıray: Erdoğan, Akşener yoluyla Millet İttifakı’na sızdı Eski İYİ Partili Aytun Çıray: Erdoğan, Akşener yoluyla Millet İttifakı'na sızdı
22:32 Pençe-Kilit Operasyonu’nda 1 askerimiz şehit oldu Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu
21:15 Hamas, Gazze’de İsrail askerlerini gafil avladı Hamas, Gazze'de İsrail askerlerini gafil avladı
20:32 Uğur Dündar’dan kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek yanıt Uğur Dündar'dan kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek yanıt
19:00 CHP’de “Esenyurt“ çatlağı Eski başkan “İşçi kıyımı yapıldı“ deyip yerine gelen ismi topa tuttu CHP'de "Esenyurt" çatlağı! Eski başkan "İşçi kıyımı yapıldı" deyip yerine gelen ismi topa tuttu
18:28 İYİ Parti Genel Başkan adayı Dervişoğlu: Meral Akşener’in hayır duasını aldım İYİ Parti Genel Başkan adayı Dervişoğlu: Meral Akşener'in hayır duasını aldım
17:57 Türkiye’nin İsrail’e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu Türkiye'nin İsrail'e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu
16:48 İsrail Başbakanı Netanyahu’dan ’’Refah’’ mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ''Refah'' mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak
15:58 Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 00:45:25. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Savunma Bakanı, Refah'a yönelik kara saldırısı için henüz bir tarih belirlenmediğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement