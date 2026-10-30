İsrail Seçim Komitesi yetkilisi, dış müdahale iddiasının sonucu etkilemeyeceğini söyledi - Son Dakika
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İsrail Seçim Komitesi yetkilisi, dış müdahale iddiasının sonucu etkilemeyeceğini söyledi

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İsrail Merkez Seçim Komitesi Başkan Vekili Dean Livne, seçim sonrası ortaya atılan dış müdahale iddialarının sonuçları etkileme ihtimali görmediğini söyledi. Livne, bazı oyların ancak doğrudan kanıt bulunması halinde geçersiz sayılabileceğini belirtti.

İsrail Merkez Seçim Komitesi Başkan Vekili Dean Livne, ülkede yapılan seçimlerin ardından ortaya atılan dış müdahale iddialarına ilişkin, "Seçim sonuçlarını etkileme ihtimali görmüyorum." ifadesini kullandı.

Livne, İsrail'in Kanal 12 televizyonunun, dış müdahale iddialarının seçimlerin iptaline ya da bazı oyların geçersiz sayılmasına yol açıp açmayacağı şeklindeki sorularını yanıtladı.

"Seçim sonuçlarını etkileme ihtimali görmüyorum." ifadesini kullanan Livne, bunun "ancak doğrudan kanıt bulunması halinde" yalnızca bazı oyların geçersiz sayılabileceği anlamına geldiğini söyledi.

Başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud olmak üzere diğer aşırı sağcı partiler, İsrail vatandaşı Arapların seçimlerde elde ettiği başarı üzerine Katar'ın Arap seçmenlerin katılım oranını artırmaya yönelik çabaları finanse ettiğini ileri sürmüştü.

Merkez Seçim Komitesi Başkanı Noam Solberg'in İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet Direktörü David Zini'den söz konusu iddiaların araştırılmasını talep ettiği aktarılmıştı.

Katar ise İsrail'de yapılan seçimlere müdahale ettiği veya seçim sonuçlarını etkilemek amacıyla herhangi bir faaliyete finansman sağladığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetmişti.

Şin-Bet (Şabak), seçimlere dış müdahaleyle ilgili bilginin "herhangi bir parti ya da siyasi oluşumdan gelmediğini" savunmuştu.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler, seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre toplam 19 milletvekili çıkararak tarihi bir temsil düzeyine ulaşmıştı.

Kaynak: AA
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