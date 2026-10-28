İsrail seçiminde Netanyahu ve aşırı sağ ortakları Filistinli seçmeni hedef aldı

İsrail'de dün yapılan genel seçimlerde Başbakan Binyamin Netanyahu ile aşırı sağcı koalisyon ortakları Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Şas Partisi lideri Aryeh Deri'nin, İsrail vatandaşı Filistinlileri hedef alan paylaşımlarla seçmenlerini gün boyu sandığa gitmeye çağırdıkları??????? görüldü.

Netanyahu, Ben-Gvir ve Smotrich, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki paylaşımlarında, Arap seçmenlerin sandığa gitmesini "tehdit unsuru" olarak sunarken, sağ seçmeni harekete geçirmek için "Müslüman Kardeşler", "Arap partileri" ve "sol hükümet" söylemlerini kullandı.

Netanyahu, sahte görüntü kullanarak sağ seçmeni sandığa çağırdı

Başbakan Netanyahu X hesabından yaptığı paylaşımlarda, İsrail vatandaşı Filistinli seçmenlerin sandığa gitmesini sağ seçmenleri harekete geçirmek için kullandı.

Netanyahu, Rahat'taki seçmenlere ilişkin sahte bir görüntü kullanarak yaptığı paylaşımda, "Bugün Rahat'ta olan bu. Evde kalmanıza izin yok. Acilen çıkın ve oy verin. Evimiz için savaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Netanyahu'nun videolu paylaşımında kullandığı görüntünün işgal altındaki Doğu Kudüs'te şubat ayında çekildiği ortaya çıktı.

Görüntünün sahte olmasına rağmen paylaşımını kaldırmayan Netanyahu, bir başka paylaşımında "Eğer şimdi oy vermeye çıkmazsak, kendimizi Arap partilerinin hükümetiyle bulacağız." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, sağcı seçmenlere hitaben yaptığı paylaşımda da "Kardeşlerim, sağcı seçmenler, eğer oy vermeye çıkmazsak Müslüman Kardeşler'in hükümetini alırız. Solun kalelerinde ve Arap sektöründe oy verme rekorları kırılıyor. Evde kalmayın." dedi.

Smotrich de İsrail vatandaşı Filistinlileri hedef aldı

Aşırı sağcı Smotrich de X hesabından yaptığı paylaşımlarda, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı köylerde ve sol seçmenin yoğun olduğu bölgelerde seçimlere yüksek katılım olduğu iddialarını gündeme taşıyarak sağ seçmeni sandığa gitmeye çağırdı.

Smotrich, yaptığı paylaşımda, "Arap (İsrail vatandaşı Filistinliler) köylerinde ve solun kalelerinde oy verme oranları özellikle yüksek. Onlara kazanmalarına izin veremeyiz. Şimdi, terör destekçilerinin İsrail hükümetinde ortak olmalarından önceki son fırsatımız." diye konuştu.

İsrail'deki tüm sağcı seçmeni oy vermeye ve çevresindekileri teşvik etmeye çağıran Smotrich, İsrail vatandaşı Filistinlilerin oy kullanma oranlarının görülmemiş düzeyde yüksek olduğunu iddia ederek korku siyaseti izledi.

Ben-Gvir, Rahat'taki Bedevileri hedef aldı

Ben-Gvir, X hesabından yaptığı paylaşımda, seçimlere ilişkin konuşan İsrail vatandaşı Filistinlilerin görüntülerini paylaşarak, "Rahat'taki Bedevilere kulak verin, onlara zafer kazandırmayın." ifadesini kullandı.

Ben-Gvir, tesettürlü kadınların fotoğraflarını da paylaşarak Rahat'ta seçmenlerin sandıklara gittiğini belirtti ve kendi destekçilerine "Siz de çıkın ve 'Bet' yönünde oy kullanın." çağrısında bulundu.

Seçim günü boyunca benzer paylaşımlar yapan Ben-Gvir, "Onların kutlama yapmalarına izin vermeyin. Oy vermeye çıkın." sözleriyle seçmenlerini sandığa çağırdı.

Ben-Gvir, bir diğer paylaşımında ise "Eğer teröristlerin hapishanelerde kutlama yapmasını istemiyorsanız, sandığa gidin. 2. turda." dedi.

Şas Partisi lideri Deri de Arap seçmenlerin sandığa gitmesini gündeme getirdi

Şas Partisi'nin lideri Aryeh Deri de katıldığı bir radyo programında, ağlayarak, İsraillileri partisine oy vermeye çağırdı.

Deri, katıldığı bir radyo programında, ağlayarak, İsrail vatandaşı Filistinlilerin akın akın sandığa gittiğini söyleyerek bunun Mesih'in gelişinden önceki son seçim olduğunu iddia etti.

Sayım sürüyor

İsrail'de dün yapılan parlamento seçimlerinin ardından oyların yarısından fazlası sayılırken, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalif blok ve Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku, koalisyon kurmak için yeterli 61 milletvekiline ulaşamadı.

Oyların yüzde 72,4'ü sayıldıktan sonra ortaya çıkan sonuçlara göre, iktidar bloku 54, muhalefet bloku ise 48 sandalye ile seçim yarışını sürdürüyor.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerse tarihi bir rekora imza atarak 120 sandalyeli Mecliste 18 milletvekiliyle kilit konuma ulaşıyor.

Seçimin bu şekilde sonuçlanması halinde, 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon kurmak için gerekli sayı olan 61 milletvekiline iki blok da erişemiyor.