İsrail, Suriye'de Çocuklara ve Koyunlara Saldırdı

Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ili kırsalında devriye atan İsrail güçlerinin 2 çocuğa saldırdığı ve bir koyun çaldığı belirtildi.

Suriye devlet televizyonu el-İhbariyye'nin haberine göre, devriye atan İsrail'e bağlı askeri güçler, Kuneytra kırsalındaki Berika köyü yakınlarında hayvan otlatan iki çocuğa saldırdı ve bir koyun çaldı.

Haberde, saldırıya uğrayan çocukların durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ve Dera'da ilerleme kaydederek aralıklarla arama tarama çalışmaları yapıyor.

İsrail ordusu, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yılda Kuneytra ilinde 40'tan fazla kişiyi alıkoyarken 9 askeri üs inşa ederek yaklaşık 12 bin dönümlük araziyi de işgal etti.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarının, 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.