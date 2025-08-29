İsrail Suriye'de Gece Baskını Düzenledi - Son Dakika
İsrail Suriye'de Gece Baskını Düzenledi

29.08.2025 17:30
İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde düzenlediği baskınlarda birkaç kişiyi alıkoyduğunu açıkladı.

İsrail ordusu, işgalini sürdürdüğü Suriye'nin güneyine düzenlediği gece yarısı baskınlarında birkaç kişiyi alıkoyduğunu duyurdu.

Gazze'ye yönelik işgal için adımlar atan İsrail ordusu, işgal ettiği Suriye'nin güneyine yönelik baskınlarına ilişkin açıklama yaptı.

SURİYE'NİN GÜNEYİNE İSRAİL'DEN BASKIN

Açıklamada, İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde son birkaç gün içinde yaptığı baskınlarda birkaç kişiyi alıkoyduğu belirtildi. Söz konusu baskınlarda bölgede tespit edilen çok sayıda silahın da ele geçirildiği ileri sürüldü.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepelerinde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepelerindeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.

İsrail, 13 Temmuz'da Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da patlak veren çatışmalara müdahil olmuş, Suriye ordusu ve Şam'daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi yakınları ile Genelkurmay binasına saldırılar düzenlemişti.

Kaynak: AA

