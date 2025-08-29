İsrail Suriye\'de Gece Baskını Düzenledi

İsrail ordusu, işgalini sürdürdüğü Suriye'nin güneyine düzenlediği gece yarısı baskınlarında birkaç kişiyi alıkoyduğunu duyurdu.

Gazze'ye yönelik işgal için adımlar atan İsrail ordusu, işgal ettiği Suriye'nin güneyine yönelik baskınlarına ilişkin açıklama yaptı.

SURİYE'NİN GÜNEYİNE İSRAİL'DEN BASKIN

Açıklamada, İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde son birkaç gün içinde yaptığı baskınlarda birkaç kişiyi alıkoyduğu belirtildi. Söz konusu baskınlarda bölgede tespit edilen çok sayıda silahın da ele geçirildiği ileri sürüldü.