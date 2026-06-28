İsrail, Suriye'de İki Silahlıyı Öldürdü - Son Dakika
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İsrail, Suriye'de İki Silahlıyı Öldürdü

28.06.2026 13:08
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İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki güvenlik bölgesinde sınır hattına yaklaşan iki kişiyi öldürdü.

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde "güvenlik bölgesi" olarak nitelediği alanda, sınır hattına yaklaştığını iddia ettiği iki kişiyi öldürdü.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 210. Tümen komutasındaki Etzioni Tugayı'na bağlı güçlerin, Suriye'nin güneyindeki "güvenlik bölgesinde" sınıra yaklaşan silahlı kişilere müdahale ettiği öne sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise İsrail güçlerinin dün akşam, Suriye'nin güneyindeki Hader köyü yakınlarında sınır hattına yaklaşık bir kilometre mesafede iki silahlı kişiyi tespit ettiğini bildirdi.

Esed rejiminin ardından İsrail tarafından Suriye topraklarında oluşturulan "güvenlik bölgesi" içerisinde "olağan dışı" hareket ettikleri öne sürülen bu iki kişinin İsrail güçlerince öldürüldüğü kaydedildi.

Ayrıca, ölen kişilerin cenazelerinin İsrail ordusunun elinde bulunduğu, kimlik tespiti için çalışmaların sürdüğü ve şahısların yerel bir silahlı gruba mensup olduğunun tahmin edildiği öne sürüldü.

Suriye makamlarından ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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