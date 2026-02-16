İsrail, Suriye'de İki Sivil Alıkoydu - Son Dakika
İsrail, Suriye'de İki Sivil Alıkoydu

16.02.2026 09:53
İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra ilinde iki sivili alıkoyarak köyde baskın düzenledi.

İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ili kırsalında baskınlar düzenleyerek iki sivili alıkoyduğu belirtildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre İsrail ordusu, Kuneytra ilinin kırsalındaki Gadir Bostan köyüne baskın gerçekleştirdi.

Köydeki evlerde arama yapan İsrail ordusu iki kişiyi alıkoyarak bölgeden uzaklaştı.

İsrail ordusu dün Kuneytra'nın kırsalındaki Ayn Zoyan köyüne baskın düzenleyerek bir sivili alıkoymuştu.

İsrail ordusu, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yılda Kuneytra ilinde 40'tan fazla kişiyi alıkoyarken 9 askeri üs inşa ederek yaklaşık 12 bin dönümlük araziyi işgal etti.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarının, 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Kuneytra, Güvenlik, İsrail, Suriye, Güncel, Son Dakika

11:06
