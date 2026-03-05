İsrail, Suriye\'de İran İHA\'larını Düşürdü

İsrail hava savunma sistemleri, Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde İran'a ait insansız hava araçlarını (İHA) düşürüldü.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İsrail güçleri Dera'nın kuzeyindeki İnhil, doğu kırsalında yer alan Namer ve batı kırsalındaki Acemi köyleri üzerinde İran'a ait olduğu sanılan 3 İHA'yı düşürdü.

Olaylarda can kaybı ya da maddi hasarın olmadığı aktarıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.