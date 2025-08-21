İsrail Suriye'de Silah Kaçakçılarını Alıkoydu - Son Dakika
İsrail Suriye'de Silah Kaçakçılarını Alıkoydu

21.08.2025 13:04
İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde silah kaçakçısı olduğu iddia edilen kişiler alıkoydu.

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde işgal ettiği bölgeye düzenlediği baskında silah kaçakçısı olduğunu ileri sürdüğü birkaç kişiyi alıkoyduğunu duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin, Esed rejiminin devrilmesinin ardından işgal ettikleri Hermon Dağı (Cebel eş-Şeyh) bölgesinde dün birkaç eski karakolu bastığı belirtildi.

Açıklamada, karakollara düzenlenen baskın sırasında "Suriye'den Lübnan'a silah kaçakçılığı" yaptığı öne sürülen birkaç kişinin alıkonduğu ve sorgulanmak üzere İsrail'e götürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, Suriye ordusuna ait karakollarda 300'ün üzerinde silah ele geçirildiği de ileri sürüldü.

İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalini derinleştirmesi

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepelerinde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepelerindeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.

İsrail, 13 Temmuz'da Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da patlak veren çatışmalara müdahil olmuş, Suriye ordusu ve Şam'daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi yakınları ile Genelkurmay binasına saldırılar düzenlemişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Suriye, İsrail, Dünya, Son Dakika

13:03
