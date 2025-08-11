İsrail, Suriye'de Silah Kaçakçısını Yakaladı

İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyine baskın düzenleyerek bölgede silah sevkiyatı yaptığı öne sürülen bir kişiyi alıkoyduğu bildirildi.

Ordudan yapılan açıklamada, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline bağlı Trince köyüne gece baskın düzenlenerek bir silah kaçakçısının yakalandığı iddia edildi.

İsrail ordusunun 226. Yedek Paraşütçü Tugayı'na bağlı birliklerin, gece Suriye'nin güneyine baskın düzenlediği kaydedilen açıklamada, alıkonan "şüphelinin" sorgulanmak üzere götürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, istihbarat bilgileri üzerine yapılan baskında bölgede bulunan silahların da ele geçirildiği ileri sürüldü.

İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalini derinleştirmesi

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepelerinde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepelerindeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.

İsrail, 13 Temmuz'da Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da patlak veren çatışmalara müdahil olmuş, Suriye ordusu ve Şam'daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi yakınları ile Genelkurmay binasına saldırılar düzenlemişti.