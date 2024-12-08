İsrail, Suriye'deki Askeri Varlığını Artırıyor - Son Dakika
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İsrail, Suriye'deki Askeri Varlığını Artırıyor

İsrail, Heyet Tahrir eş-Şam'ın saldırıları sonrası Suriye'deki askeri varlığını güçlendiriyor.

08.12.2024 11:16
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(ANKARA) - İsrail'in, El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) liderliğindeki silahlı muhaliflerin saldırılarına tepki olarak Suriye topraklarındaki askeri varlığını artıracağını açıklamasından sonra İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), "Suriye'de meydana gelen olaylara müdahale etmediğini" duyurdu. ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Rusya'nın desteğini kaybettikten sonra "ülkesinden kaçtığını" söyledi.

İsrail Diaspora İşleri Bakanı Amichai Chikli, Suriye'deki muhalif ilerlemelerini ülkesi için "kutlama sebebi olmaktan uzak" olduğunu söylemişti. Israel Hayom gazetesinin aktardığına göre, kısa süre önce Şam'a giren Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki muhaliflere atıfta bulunarak, "Suriye'nin büyük bölümü artık El Kaide ve IŞİD'e bağlı örgütlerin kontrolü altında" dedi. Bakan Chikli, "İsrail, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Hermon Dağı'ndaki kontrolünü operasyonel olarak yenilemeli ve Suriye ile 1974'teki ateşkes hattına dayalı yeni bir savunma hattı kurmalıdır" ifadesini kullanmıştı.

İsrail'in, El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki silahlı muhaliflerin saldırılarına tepki olarak Suriye topraklarındaki askeri varlığını artıracağını açıklamasından kısa bir süre sonra, İsrail tanklarının 1974'ten bu yana ilk kez Suriye sınırındaki çitleri geçtiği bildirildi. Maariv gazetesine göre, bu hamlenin amacı, Suriye silahlı kuvvetlerinin ya da sivillerin, hangi tarafa bağlı olurlarsa olsunlar İsrail mevzilerine yaklaşmalarını engellemek.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) de bir açıklama yaparak, Suriye'de meydana gelen olaylara müdahale etmediğini duyurdu. IDF, Birleşmiş Milletler tarafından denetlenen bir tampon bölgeye ve Arap ülkesindeki olaylar ışığında savunma için gerekli bazı noktalara kuvvet konuşlandırdığını söyledi.

Suriye'nin Golan Tepeleri bölgesinin büyük bir kısmı 1967 yılında İsrail tarafından işgal edilmiş ve 1981 yılında da İsrail tarafından ilhak edilmişti.

Kaynak: ANKA

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