İsrail, Suriye'nin Kuneytra Bölgesine Saldırdı - Son Dakika
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İsrail, Suriye'nin Kuneytra Bölgesine Saldırdı

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İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra ilinde topçu saldırısı düzenledi ve bölgeye askeri birlik gönderdi.

ŞAM (AA) – İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinin kuzey kırsalına topçu saldırısı düzenledi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail ordusu Kuneytra'nın kuzey kırsalında bulunan Tarnaca köyü çevresini topçu atışlarıyla hedef aldı.

Haberde, İsrail güçlerinin Dera ilinin batı kırsalındaki Yermük Havzası bölgesinde yer alan Mariye ve Arıda köyleri yönünde ilerlediği belirtildi.

Üç askeri araç ve bir iş makinesinden oluşan İsrail birliğinin, bölgeye girerek yol açma çalışması yaptığı ve Arıda köyü içerisinde bir kontrol noktası kurduğu aktarıldı.

İsrail ordusu, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından, 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek Suriye'nin güneyindeki Dera ve Kuneytra illerinde 10 üs ve askeri nokta inşa etmişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı ve yaklaşık 400 kara operasyonu düzenledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Suriye'nin Kuneytra Bölgesine Saldırdı - Son Dakika

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