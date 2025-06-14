İsrail Tahran\'a Hava Saldırısı Düzenledi

- İsrail'den Tahran'a yoğun hava saldırısı
TAHRAN - İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a yoğun hava saldırıları düzenledi. İran hava savunma sistemleri ise karşılık verdi.
İsrail, İran'ın "Gerçek Vaad 3" operasyonunun ardından başkent Tahran'a yoğun hava saldırıları düzenledi. İran hava savunma sistemleri ise İsrail'in saldırılarına karşılık verdi. Halk ise sokaklarda tekbir getirerek İran'ın misillemesini coşkuyla kutladı.
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