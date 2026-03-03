İsrail, Tahran'a Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Tahran'a Hava Saldırısı Düzenledi

03.03.2026 02:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumunu hedef alarak Tahran'a hava saldırısı düzenledi.

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik düzenlediği hava saldırısında İran Radyo ve Televizyon Kurumunun (İRİB) bulunduğu alanı hedef aldı.

İsrail'in İran'a yönelik yeni saldırı tehdidinin ardından, İran Radyo ve Televizyon Kurumunun bulunduğu bölgede şiddetli patlamalar meydana geldi.

İran Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanının saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, şimdiye kadar ölü ve yaralı sayısının bildirilmediği ve kurumun yayınlarına devam ettiği ifadesi yer aldı.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bir süre önce İran'a yönelik istihbarata dayalı olduğu iddia edilen ek saldırılar başlatıldığı, bu saldırılarda Tahran yönetiminin iletişim merkezinin vurulduğu ileri sürüldü.

İran Radyo ve Televizyon Kurumu yerleşkesinin hedef alındığı belirtilen açıklamada, Tahran genelinde saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Tahran, İsrail, Radyo, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Tahran'a Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

ABD’ye ait savaş uçağı Kuveyt’te düştü ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Süper maç 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar Süper maç! 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar
İran’da kritik akşam Yetkililer saat verdi İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler

00:04
CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6’ya yükseldi
CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6'ya yükseldi
23:34
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den ABD üssü bulunan ülkelere uyarı: Meşru hedefimiz
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD üssü bulunan ülkelere uyarı: Meşru hedefimiz
23:14
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız
22:52
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
22:33
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
22:08
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 52’ye yükseldi
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 52'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 02:23:29. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail, Tahran'a Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.