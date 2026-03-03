İsrail, Tahran'a Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik düzenlediği hava saldırısında İran Radyo ve Televizyon Kurumunun (İRİB) bulunduğu alanı hedef aldı.

İsrail'in İran'a yönelik yeni saldırı tehdidinin ardından, İran Radyo ve Televizyon Kurumunun bulunduğu bölgede şiddetli patlamalar meydana geldi.

İran Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanının saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, şimdiye kadar ölü ve yaralı sayısının bildirilmediği ve kurumun yayınlarına devam ettiği ifadesi yer aldı.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bir süre önce İran'a yönelik istihbarata dayalı olduğu iddia edilen ek saldırılar başlatıldığı, bu saldırılarda Tahran yönetiminin iletişim merkezinin vurulduğu ileri sürüldü.

İran Radyo ve Televizyon Kurumu yerleşkesinin hedef alındığı belirtilen açıklamada, Tahran genelinde saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.