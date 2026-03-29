İsrail Tahran'a Hava Saldırısı Düzenledi

29.03.2026 10:36
İsrail ordusu, İran'ın askeri altyapısını hedef alan hava saldırılarını gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'ın merkezine gerçekleştirdiği hava saldırılarında geçici komuta merkezleri ve silah üretim tesislerini hedef aldığını iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, dün Tahran'a, İran'ın askeri altyapısını hedef alan geniş çaplı saldırı dalgasının yürütüldüğü ifade edildi.

İran'ın komuta merkezlerini "mobil birimlere" taşımaya başladığının tespit edildiği öne sürülen açıklamada, saldırılarda söz konusu komuta merkezlerinin vurulduğu iddia edildi.

Cumartesi günü gerçekleştirilen saldırılarda balistik füze üretim merkezleri ve depolama tesislerinin yanı sıra hava savunma sistemleri ve gözlem noktalarının da hedef alındığı öne sürüldü.

Öte yandan İsrail ordusu pazar sabah saatlerinde Tahran'a yönelik bir başka hava saldırısı dalgasını daha tamamladığını açıkladı.

İsrail savaş uçaklarının Tahran'a yönelik son hava saldırısına ilişkin detay paylaşılmadı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
Ukrayna’da 4 yıl aradan sonra kapılarını açan hamburgerci izdiham yarattı Ukrayna'da 4 yıl aradan sonra kapılarını açan hamburgerci izdiham yarattı
İran bu kez tam isabet vurdu Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı
Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar 1 ölü, 1 ağır yaralı Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 1 ağır yaralı
İran savaşı sürerken Trump’tan dikkat çeken Türkiye sözleri İran savaşı sürerken Trump'tan dikkat çeken Türkiye sözleri

10:37
İran, ABD’ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu
İran, ABD'ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu
10:27
Futbolcu cinayetinde “konum“ gerçeği ortaya çıktı Aleyna’dan kritik itiraf
Futbolcu cinayetinde "konum" gerçeği ortaya çıktı! Aleyna'dan kritik itiraf
10:13
Savaşta yeni cephe açıldı Husiler’den İsrail’e saldırı
Savaşta yeni cephe açıldı! Husiler'den İsrail'e saldırı
09:40
Survivor’da Seren Ay ve Nisanur arasında büyük kavga Acun cezayı açıkladı
Survivor'da Seren Ay ve Nisanur arasında büyük kavga! Acun cezayı açıkladı
08:24
Türkiye’de üretim yapan gofret üreticisi Master Choco Gıda iflas etti
Türkiye'de üretim yapan gofret üreticisi Master Choco Gıda iflas etti
07:58
Parkta güpegündüz infial yaratan görüntü
Parkta güpegündüz infial yaratan görüntü
