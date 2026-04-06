İsrail, Tahran'daki 3 Havalimanını Vurdu

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran ve çevresinde, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü tarafından kullanıldığı ileri sürülen 3 havalimanının vurulduğunu iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerinin, Tahran bölgesindeki 3 havalimanını hedef aldığı öne sürüldü.

Açıklamada, uçak pistleri, kontrol kuleleri ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü tarafından insansız hava aracı üretmek üzere kullanıldığı iddia edilen bir fabrikanın vurulduğu savunuldu.