İsrail, Tank ve Zırhlı Araç Üretimini Artıracak

İsrail Savunma Bakanlığı, tank ve zırhlı personel taşıyıcı üretiminin arttırılmasına ilişkin 1,5 milyar dolar değerindeki planı onayladı.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, gelecek 5 yıl içinde yerli zırhlı personel taşıyıcı ve tank üretiminin arttırılmasını öngören planının onaylandığı bildirildi.

1,5 milyar dolar değerindeki plan kapsamında Merkava Mark 4 Barak model tanklar ile Namer ve Eitan zırhlı personel taşıyıcılarının üretiminin arttırılacağı belirtildi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten sonra başlatılan saldırılarda söz konusu askeri araçların "başarılı bir şekilde" kullanıldığı vurgulanarak, üretimi arttırılması planlanan askeri araçların saldırılarda bir milyon kilometreden fazla yol kat ettiği kaydedildi.

Savunma Bakanlığının tasdiklediği plan, İsrail Meclisinin de onayına sunulacak.