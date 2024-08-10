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- İsrail topçuları, Lübnan'ın güneyindeki köyü vurdu

BEYRUT - İsrail topçu birlikleri, Lübnan'ın güneyindeki Ayta ash Shab köyüne saldırı gerçekleştirdi. Bölgeden duman yükseldi.

İsrail-Lübnan hattında tansiyon yüksek. İsrail güçleri, saat 14.00 sıralarında Lübnan'ın güneyinde sivillerin terk etmek zorunda kaldığı Ayta ash Shab köyüne top atışları gerçekleştirdi. Ayrıca güneydeki çok sayıda farklı nokta İsrail'in hedefi oldu. Düşen mühimmat sesleri, Rymach köyünden duyuldu. Saldırının ardından bölgeden dumanlar yükseldi.

İsrail savaş uçakları sabah saatlerinden bu yana bölgede yoğun uçuş gerçekleştiriyor. İsrail'in devam eden saldırılarına Hizbullah güçleri de karşılık veriyor.