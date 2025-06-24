İsrail Trump'ın Ateşkes Önerisini Kabul Etti - Son Dakika
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İsrail Trump'ın Ateşkes Önerisini Kabul Etti

24.06.2025 09:52
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İsrail, İran'a karşı başarılı operasyonlar sonrası Trump'ın ateşkes önerisini kabul etti.

(ANKARA) - İsrail Başbakanlık Ofisi, "İsrail, savunmadaki destekleri ve İran'ın nükleer tehdidinin ortadan kaldırılmasına katılımları dolayısıyla Başkan Trump'a ve ABD'ye teşekkür etmektedir. Operasyonun hedeflerine ulaşılması doğrultusunda ve Başkan Trump ile tam koordinasyon içinde, İsrail, Başkan'ın karşılıklı ateşkes önerisini kabul etti. İsrail, ateşkesin herhangi bir ihlaline karşılık güçlü şekilde karşılık verecektir" açıklamasını yaptı.

İsrail hükümeti, İran'da kendine yönelik tehditleri ortadan kaldırdığını belirterek ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes önerisini kabul ettiğini açıkladı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dün gece, Başbakan Benjamin Netanyahu, Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Mossad Başkanı ile birlikte kabineyi topladı ve İsrail'in Yükselen Aslan Operasyonu'nun tüm hedeflerine, hatta bunların çok ötesine ulaştığını bildirdi. İsrail, hem nükleer alanda hem de balistik füze alanında olmak üzere, kendisine yönelik çift yönlü ve acil bir varoluşsal tehdidi ortadan kaldırdı. Ayrıca, İsrail Savunma Kuvvetleri (ISK), Tahran semalarında tam hava üstünlüğü sağladı, İran'ın askeri liderliğine ağır darbe vurdu ve onlarca merkezi yönetim hedefini imha etti.

Son 24 saat içinde de ISK, Tahran'ın kalbindeki yönetim hedeflerine şiddetli saldırılar düzenledi, yüzlerce Besic (rejimin baskı aygıtı) militanını etkisiz hale getirdi ve üst düzey bir nükleer bilim insanını daha öldürdü.

İsrail, savunmadaki destekleri ve İran'ın nükleer tehdidinin ortadan kaldırılmasına katılımları dolayısıyla Başkan Trump'a ve ABD'ye teşekkür etmektedir. Operasyonun hedeflerine ulaşılması doğrultusunda ve Başkan Trump ile tam koordinasyon içinde, İsrail, Başkan'ın karşılıklı ateşkes önerisini kabul etti. İsrail, ateşkesin herhangi bir ihlaline karşılık güçlü şekilde karşılık verecektir.

İsrail vatandaşlarının, ateşkesin tam olarak uygulandığından emin olunana kadar İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uymaya devam etmesi gerekiyor. Yüreklerimiz sevdiklerini kaybeden ailelerle birlikte, yaralılara ise şifa diliyoruz. Yükselen Aslan Operasyonu'nda İsrail Devleti büyük tarihi başarılar elde etti ve kendisini dünyanın önde gelen güçleriyle aynı safa yerleştirdi. Bu, İsrail halkı ve varoluşsal iki tehdidi ortadan kaldırarak İsrail'in ebediyetini güvence altına alan savaşçıları için muazzam bir başarıdır. Başbakan gün içinde bir açıklama yapacaktır."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Trump'ın Ateşkes Önerisini Kabul Etti - Son Dakika

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