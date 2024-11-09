İsrail Tubas'ta Filistinli'yi vurdu

Güncel

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Tubas kentinde bir evi kuşatarak, "Energa" tanksavar silahıyla bombalaması sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Tubas kentine bağlı El-Akabe beldesinde bir evi havadan insansız hava aracı (İHA) eşliğinde kuşatarak, eve doğru yoğun şekilde ateş açtı. Saldırıda Edhem Zayid İzzet el-Mısri adındaki Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail askerleri el-Mısri'nin naaşına el koydu.

Kuşatma altındaki evin yakınında Filistinli direnişçiler ile İsrail ordusu arasında şiddetli silahlı çatışmalar yaşandı. Saldırıda bir Filistinli de gerçek mermi ile yaralandı.

Çatışmalar sırasında İsrail askerleri kuşattığı evi "Energa" tanksavar silahıyla bombaladı.

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de yaptığı açıklamada, El-Akabe beldesinde kuşatılan evin çevresinde direnişçiler ile İsrail askerleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik saldırılarda artış yaşanıyor.