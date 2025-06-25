İsrail Tulkerim'de Yıkım Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail Tulkerim'de Yıkım Devam Ediyor

25.06.2025 20:05
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İsrail ordusu, Tulkerim Mülteci Kampı'nda iki haftada en az 50 bina yıktı, 25 bin kişi yerinden edildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Tulkerim Mülteci Kampı'nda iki hafta içerisinde en az 50 binayı yıktı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in aylardır Tulkerim ve Nur Şems kamplarında devam ettiği geniş çaplı yıkımlara ilişkin bilgi verildi.

Habere göre, İsrail ordusunun Tulkerim Mülteci Kampında son iki haftada 50'den fazla binayı yıktı. İsrail ordusunun yıktığı binaların yerine kampın merkezinde geniş caddeler açtığı belirtildi.

Yıkımlar, Belavene, Akkaşe, Nedi, Sevalime, Hammam, Medaris mahalleleri ile çevresinde yoğunlaştı; alt yapıda geniş çaplı hasar meydana geldi.

İsrail ordusu ayrıca buldozerlerle Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampındaki yapıları yıkmaya devam ediyor.

Buldozerler, Menşiyye mahallesinde; klinik ve cami çevresindeki mahallelerde yoğunlaşan yıkımlar sırasında binaları yerle bir etti, yerlerine geniş caddeler açtı ve mahalleler birbirinden ayrıldı.

Bölgede artarak gerçekleştirilen yıkımlar, İsrail'in Tulkerim ve Nur Şems mülteci kampları ile çevresine yönelik devam eden kuşatmasının gölgesinde yapılıyor. İsrail askerleri, bölge sakinlerinin evlerine ulaşmalarını veya evlerindeki eşyalarını almalarını engelleniyor, bölgeye yaklaşanlara doğrudan ateş açıyor.

İsrail ordusu, 21 Ocak'ta Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına saldırıyla başlattığı baskınını daha sonra Tulkerim ve Nur Şems'e yayarak, geniş çaplı yıkımlar gerçekleştirdi.

WAFA'nın daha önceki haberinde, İsrail ordusunun, Tulkerim Kampı'nda 58 ve Nur Şems'te 48 toplam 106 binayı "yol açma" ve "coğrafi özeliklerin değişmesi" iddiasıyla mayıs ayında sunduğu "yıkım planını" uygulamaya koydu. Bu yapılar çok fazla konut ve ticari işletmeyi barındırıyor.

İsrail'in saldırıları sonucu her iki kamptan 5 binden fazla aile (25 bin kişi) zorla yerinden edildi. En az 500 ev tamamen yıkılırken, 2 bin 573 ev de kısmi zarar gördü.

İsrail'in Tulkerim kentine kamplara devam eden saldırıları sırasında biri çocuk, ikisi kadın 13 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı ve gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, Filistin, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Tulkerim'de Yıkım Devam Ediyor - Son Dakika

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