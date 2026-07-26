İsrail, Tulkerim'deki Camiyi Yaktı - Son Dakika
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İsrail, Tulkerim'deki Camiyi Yaktı

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İsrailliler, Batı Şeria'daki bir camiyi yakarak ırkçı sloganlar bıraktı. Saldırı kınandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentindeki bir caminin bazı bölümlerini ateşe verdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın ve yerel kaynakların aktardığına göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Tulkerim'in güneyindeki Kur köyüne baskın düzenledi.

İsrailli saldırganlar, köyün camisini içeriden ateşe verdi. Yangında caminin bazı bölümleri ile içeride bulunan eşyalar zarar gördü.

Caminin duvarlarına ırkçı sloganlar yazıldı

Görgü tanıkları, İsrailli saldırganların caminin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdıktan sonra olay yerinden ayrıldığını aktardı.

Köy sakinlerinin yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldığı ve yangının daha fazla yayılmasını engellediği belirtildi.

Filistin Vakıflar Bakanlığından camilere yönelik saldırılara kınama

Filistin Vakıflar Bakanlığı, Kur köyündeki camiyi hedef alan saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, camilerin hedef alınması ve kundaklanmasının münferit olayların ötesine geçtiği belirtilerek, bu saldırıların İsrail güçlerinin koruması ve göz yummasıyla Filistinlilerin varlığını ve dini haklarını hedef alan sistematik ve planlı eylemlere dönüştüğü ifade edildi.

Açıklamada, saldırının ibadet özgürlüğünü ve kutsal mekanların korunmasını güvence altına alan uluslararası hukuk ile uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu vurgulanarak, bu tür ihlallerin sürmesinin bölgede gerilimi daha da artıracağı uyarısında bulunuldu.

Uluslararası topluma ve insan hakları kuruluşlarına saldırıların durdurulması ve faillerin hesap vermesinin sağlanması için acilen harekete geçme çağrısı yapılan açıklamada, Filistinlilerden de camileri korumak için benzer saldırılara karşı teyakkuz halinde olmaları istendi.

Açıklamada ayrıca, Kur köyündeki saldırının, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sabah saatlerinde Nablus'un güneyindeki Kusra beldesinde yapımı süren bir camiyi ateşe vermesinin hemen ardından düzenlendiğine dikkat çekildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Tulkerim'deki Camiyi Yaktı - Son Dakika

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