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İsrail Uçakları Lübnan Sınırında Sivillere Uyarı Broşürleri Attı - Son Dakika
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İsrail Uçakları Lübnan Sınırında Sivillere Uyarı Broşürleri Attı

İsrail ordusuna ait uçaklar, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerinde yaşayan sivilleri Hizbullah konusunda uyaran broşürler attı. İsrail uçakları, Lübnan hava sahasını ihlal ederek sınır bölgesindeki Kefr Şuba beldesi sakinlerine uyarı broşürleri fırlattı. Broşürde, Hizbullah'ın sivillerin çalışma alanı, tarım arazileri ve evlerini kullanarak İsrail devletine karşı faaliyetlerde bulunduğu belirtildi. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında çatışmalar devam ederken, çatışmalarda şu ana kadar 105 Hizbullah mensubu ile 6 İsrail askeri öldü. Lübnan'da 24, İsrail'de ise 5 sivil hayatını kaybetti.

İsrail Uçakları Lübnan Sınırında Sivillere Uyarı Broşürleri Attı
15.12.2023 - 12:23,
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İsrail ordusuna ait uçaklar, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerinde yaşayan sivilleri "Hizbullah konusunda uyaran broşürler" attı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail uçakları, Lübnan hava sahasını ihlal ederek sınır bölgesindeki Kefr Şuba beldesi sakinlerine uyarı broşürleri fırlattı.

Ülkenin güneyinde yaşayanlara hitaben yazılan broşürde, Hizbullah'ın İsrail devletine karşı faaliyetlerde bulunmak için sivillerin çalışma alanı, tarım arazileri ve evlerine sızdığı, mülkleri "terörist" planlar için kullandığı kaydedildi.

Güney sakinlerinin kendi güvenlikleri için Hizbullah'ı durdurmaları ve bölgede dikkatli olmaları gerektiği aktarılan broşürde, "Gerçek tehlike, Hizbullah mensuplarının sivil bölgelerde gizlenmeye devam etmesi. Sizlere de zarar veren şey budur." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında, 8 Ekim'den bu yana İsrail-Lübnan sınırında çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalarda şu ana kadar 105 Hizbullah mensubu ile 6 İsrail askeri öldü.

Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 24, İsrail'de 5 sivil hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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Lübnan, İsrail, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Uçakları Lübnan Sınırında Sivillere Uyarı Broşürleri Attı - Son Dakika
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