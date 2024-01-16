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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı, Gazze'deki İşgalin Devam Etmesi Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı, Gazze'deki İşgalin Devam Etmesi Çağrısında Bulundu

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı noktalardan çekilmesinin hata olduğunu savunarak, belirlenen hedeflere ulaşıncaya kadar bölgedeki işgalin devam etmesi çağrısında bulundu. Ben-Gvir, Gazze'den İsrail tarafına atılan roketlere ilişkin açıklamalarda bulunurken, İsrail güçlerinin çekilmesinin Savaş hedeflerinin gerçekleştirilmesi için gerekliliğini vurguladı. İsrail Savunma Bakanı ise Gazze Şeridi'ndeki kara saldırısının yoğun aşamasının sona erdiğini açıklamıştı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı, Gazze\'deki İşgalin Devam Etmesi Çağrısında Bulundu
16.01.2024 - 16:17,
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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı noktalardan çekilmesinin "hata" olduğunu savunarak, belirlenen hedeflere ulaşıncaya kadar bölgedeki işgalin devam etmesi çağrısında bulundu.

Ben-Gvir, X sosyal medya platformundan Gazze'den İsrail tarafına çok sayıda roket atılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kendisinin dahil olmadığı Savaş Kabinesi'ni hedef alan Ben-Gvir, İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzeyindeki bazı noktalardan çekilmesinin "hata" olduğunu ileri sürdü.

Ben-Gvir, Nevitot bölgesine atılan roketlerin İsrail güçlerinin çekildiği Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerden atıldığını iddia ederek, "(Nevitot'a atılan roketler) Savaş hedeflerinin gerçekleştirilmesi için Gazze Şeridi'nin işgalinin gerekli olduğunu bir kez daha kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki kara saldırısında "yoğun aşamanın" sona erdiğini bildirmişti.

İsrail basını, İsrail ordusunun işgal ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki 36. Tümeni'nin geri çekildiğini yazmıştı. ???????

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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