İsrail, UAD kararını hiçe sayarak Gazze'ye saldırmaya devam ediyor - Son Dakika
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İsrail, UAD kararını hiçe sayarak Gazze'ye saldırmaya devam ediyor

İsrail, UAD kararını hiçe sayarak Gazze\'ye saldırmaya devam ediyor

Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Refah kentine saldırıların derhal durması kararını hiçe sayan İsrail'in gece boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine savaş uçakları, toplar ve tanklarla yaptığı saldırılarda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılar sonucu aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

26.05.2024 06:23
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Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Refah kentine saldırıların derhal durması kararını hiçe sayan İsrail'in gece boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine savaş uçakları, toplar ve tanklarla yaptığı saldırılarda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılar sonucu aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

Bölgedeki tıp kaynaklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının Refah kentinin kuzeyindeki Hırbet Ads bölgesindeki Kışta ailesine ait evi bombalaması sonucu aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 6 Filistinli hayatını kaybetti. Söz konusu kişilere ait cenazeler Kuveyt İhtisas Hastanesi'ne getirildi.

Yine Refah kentinin orta kesimlerinde bulunan Yebna Mülteci Kampı, İsrail topçuları tarafından vuruldu. Top atışları sonucu yaralananlar tedavi için Kuveyt İhtisas Hastanesi'ne götürüldü.

Refah kentinin güneyindeki Kışta Mahallesi ve Helal Pazar adlı bölgeleri İsrail topçuları ve tankçılarının yoğun atışlarının hedefi oldu.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat bölgesindeki 2. Mülteci Kampı'ndaki İman Apartmanı'ndaki bir daireyi bombaladı. Ayrıca Nusayrat Mülteci Kampı da yeni hava saldırısıyla bombardımana maruz kaldı. Gazze'nin orta kesimlerindeki Beric Mülteci Kampı da topçu atışları tarafından hede alındı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgeler İsrail topçuları tarafından yoğun bir şekilde vurulurken, yine kuzeydeki Beyt Lahiye bölgesinde bir ev İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı.

Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırılarını derhal durdurması yönündeki kararına rağmen İsrail ordusu Refah kentine saldırılarına devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, UAD kararını hiçe sayarak Gazze'ye saldırmaya devam ediyor - Son Dakika

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