İsrail, UNRWA Eğitim Merkezine El Koydu

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı??????? (UNRWA) tarafından işletilen Kalendiya Eğitim Merkezine el konulmasıyla övünerek, UNRWA'nın burada faaliyet gösteremeyeceğini söyledi.

Baskına bizzat katılan aşırı sağcı bakan Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, merkezin girişinde çekilmiş ve İsrail askerlerinin binaya İsrail bayrağı astığını gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Ben-Gvir, BM'ye ait tesisin ele geçirilmesiyle övünerek paylaşımına "UNRWA artık elimizde" ifadesini yazdı.

İsrailli Bakan, ayrıca UNRWA müdürünün ofisi olduğunu söylediği bölümden yayımladığı görüntülü mesajda, ajansın artık burada faaliyet göstermeyeceğini savundu.

Baskına çok sayıda İsrail güvenlik biriminin katıldığını belirten Ben-Gvir, polis, ordu, sınır muhafızları, cezaevi idaresi ve "Metsada" biriminin baskında birlikte hareket ettiğini aktardı.

İsrail'in, işgali altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan UNRWA'ya ait Kalendiya Eğitim Merkezine el koyduğu bildirilmişti.

Filistin Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Kalendiya'daki UNRWA merkezini boşaltmaya başladığı, tüm UNRWA çalışanlarının merkezden çıkarıldığı ve bölgeye dönmemeleri yönünde uyarıldığı belirtilmişti.

UNRWA, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Eğitim Merkezine 4 zırhlı araç ve 50'den fazla güvenlik personeli eşliğinde zorla girdiğini belirterek merkeze el konulmasına tepki göstermişti.