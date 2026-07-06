İsrail, Ürdün ile Su Anlaşmasını Yenilemeyecek - Son Dakika
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İsrail, Ürdün ile Su Anlaşmasını Yenilemeyecek

06.07.2026 23:58
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İsrail, 1994'teki su anlaşmasını yenilemeyecek. Bu durum Ürdün'de tepkilere yol açabilir.

Tel Aviv yönetiminin Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyeceği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, 1994'te yapılan Vadi Araba Anlaşması'na dayanan Ürdün'ün ucuz fiyata su temin etmesini sağlayan anlaşma yenilenmeyecek.

Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, "Şu anda anlaşmanın imzalanmasına yönelik bir beklenti bulunmuyor. Bu durum Ürdün'de öfkeye yol açabilir." ifadelerini kullandı.

İsrail tarafının anlaşmayı yenilememe gerekçesine dair bilgi verilmeyen habere ilişkin, Ürdün tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ürdün devlet televizyonu El-Memleke'de ise daha önce yayımlanan bir haberde, Amman yönetiminin su güvenliğini sağlamak amacıyla İsrail'den ek su satın alma anlaşmasına alternatif bir plan hazırladığı belirtilmişti.

Ürdün ve İsrail, Vadi Araba Anlaşması'na dayanan, 2010 yılında imzaladıkları bir mutabakat kapsamında, Temmuz 2021'de ek 50 milyon metreküp su alışverişine yönelik anlaşmıştı. Buna göre, İsrail'in Taberiye Gölü'nden Ürdün'e Kral Abdullah Kanalı üzerinden metreküp başına 1 sent karşılığında yıllık 50 milyon metreküp su sağlaması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Ürdün ile Su Anlaşmasını Yenilemeyecek - Son Dakika

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