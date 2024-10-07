İsrail ve ABD'den İran Değerlendirmesi

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İsrail'in İran'a muhtemel saldırısı tartışılırken ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ile İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin "değerlendirme toplantısı" yaptığı bildirildi.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail'i ziyaret eden Kurilla'nın dün Halevi ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, Halevi ve Kurilla'nın "değerlendirme yaptığı" ve İran ile kuzey cephesi (Lübnan) dahil "güvenlik sorunlarının" ele alındığı ifade edildi.

CENTCOM Komutanı'nın İsrail ziyaretinin " Tel Aviv'in İran'ın füze saldırısına karşılık vermeye hazırlandığı" söylenen bir süreçte gelmesi dikkati çekti.

Kurilla, dün İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile de görüşmüştü.