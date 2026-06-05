İsrail ve ABD'den Yeni Savunma Ortaklığı Görüşmeleri

İsrail ve ABD'nin, 2028 yılında süresi dolacak askeri yardım anlaşmasının yerini alacak ve iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini derinleştirecek yeni bir savunma ortaklığı çerçevesi için resmi görüşmelere başladığı bildirildi.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ve ABD'nin, 2028 yılında süresi dolacak olan ikili savunma yardımı anlaşmasının yerini alacak yeni bir güvenlik ortaklığı çerçevesi üzerinde resmi görüşmelere başladığı belirtildi.

Bu hafta ilk toplantının gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, gelecek haftalarda ise İsrail ve ABD'de yeni görüşmelerin planlandığı aktarıldı.

Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatıyla başlatılan görüşmelerde, araştırma-geliştirme ile savunma üretimine yönelik ortak yatırımların genişletilmesi yoluyla İsrail'in askeri kapasitesinin güçlendirilmesi ve aynı zamanda iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin derinleştirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

İsrail ile ABD arasında ilk kez 1998'de imzalanan güvenlik anlaşması yaklaşık 10'ar yıllık aralarla yenilendi.

ABD, varılan anlaşma kapsamında İsrail'e 1998'deki 10 yıllık süreçte 21,3 milyar dolar, 2008'deki 10 yıllık süreçte 32 milyar dolar, 2016'daki anlaşmada da 10 yıllık süreçte 38 milyar dolar askeri yardım yapmayı kabul etmişti.

ABD yönetimi, 2016 yılında imzalanan anlaşma kapsamında taahhüt ettiği 38 milyar doların 33 milyar dolarını askeri teçhizat alımı, 5 milyar dolarını ise füze savunma sistemleri için ayırmıştı.