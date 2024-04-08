İsrail ve Hamas Arasında Kahire'deki Müzakerelerde İlerleme Kaydedildi - Son Dakika
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İsrail ve Hamas Arasında Kahire'deki Müzakerelerde İlerleme Kaydedildi

Mısır basınına göre, İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir takasıyla ilgili Kahire'de yürütülen dolaylı müzakerelerde büyük ilerleme kaydedildi. Müzakerelerde ilerleme sağlandığı yönündeki haberlerle ilgili henüz Hamas'tan açıklama yapılmadı.

08.04.2024 17:07  Güncelleme: 17:08
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Mısır basınına göre, İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir takasıyla ilgili Kahire'de yürütülen dolaylı müzakerelerde büyük ilerleme kaydedildi.

Kahire el-İhbariyye kanalının ismi açıklanmayan üst düzey Mısırlı bir yetkiliden aktardığı haberde, Kahire'de pazar gününden bu yana devam eden müzakere turunda Gazze'deki krizin çözümü konusundaki görüş ayrılıklarının büyük ölçüde giderildiği belirtildi.

İsrail basınında ise Kahire'deki müzakerelerle ilgili çelişkili haberler yer aldı.

Ynet haber sitesinin müzakereler konusunda yetkili bir kaynaktan aktardığı haberde, "Hamas'ın büyük tavizler vermesinin beklendiği ve ABD'nin bir çözüme ulaşmak için yoğun baskı yaptığı" öne sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise İsrail'deki yetkililerin, müzakerelerde ilerleme sağlandığı yönündeki haberlere yorum yapmayı reddettiği aktarıldı.

Haberde, müzakerelerde ilerleme sağlanıp sağlanmadığının ancak ilerleyen günlerde öğrenilebileceği ifade edildi.

Hamas'tan, müzakerelerde ilerleme sağlandığı yönündeki haberlerle ilgili henüz açıklama yapılmadı. Ancak Hamas daha önce pek çok kez, ateşkes ve esir takası anlaşması için öncelikle "savaşın durması, İsrail'in Gazze'den çekilmesi, yerinden edilenlerin evlerine dönmesi ve yardım girişlerinin kolaylaştırılmasının" gerektiğini ifade etmişti.

Mısır basınında 6 Nisan'da çıkan haberlerde, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerinin 7 Nisan'da Mısır'ın başkenti Kahire'de yeniden başlayacağı belirtilmişti.

Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası için dolaylı müzakere

Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için 19 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

İsrail basını, Mossad Başkanı liderliğindeki heyetin Doha'ya ulaşmasıyla birlikte Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası müzakerelerinin resmen başladığını duyurmuştu.

İsrail heyetinde İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı belirtilmişti.

Haaretz gazetesi, İsrail'in ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakereleri arabulucular olmaksızın doğrudan Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ile yapacağını öne sürmüştü.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, müzakerelerin yaklaşık iki hafta sürebileceği kaydedilmişti. İsrail basınında Tel Aviv heyetine başkanlık eden Mossad Başkanı Barnea'nın aynı gün ülkesine döndüğü haberleri yer almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ve Hamas Arasında Kahire'deki Müzakerelerde İlerleme Kaydedildi - Son Dakika

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