İsrail ve Hamas Arasındaki Esir Takası Görüşmeleri Devam Ediyor

İsrail'in, Hamas ile "tüm esirlerin serbest bırakılmasını ile Gazze Şeridi'ndeki savaşın sona erdirilmesi için belirlenen diğer koşullara uyulmasını" öngören esir takası anlaşmasına ilişkin tutumunun değişmediği bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan ismi açıklanmayan bir siyasi kaynak, "Esir takası anlaşmasına ilişkin Hamas'ın yanıtını almış olmasına rağmen Tel Aviv'in tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını" ifade etti.

Aynı bağlamda, Kanal 12, ismi açıklanmayan bir diplomatik kaynağa dayanarak, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in son saatlerde ABD Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff ile önerilen anlaşmayı görüştüğünü aktardı.

Kanal ayrıca, Dermer'in son saatlerde Katarlı arabulucularla Hamas'ın İsrail'e ilettiği yanıtı görüştüğünü ve bu yanıtın iki taraf arasındaki uçurumu önemli ölçüde azalttığını belirtti.

İsrail devlet televizyonu KAN ise, ismi açıklanmayan kaynaklara dayanarak, Hamas ile İsrail arasında yeni bir anlaşma için Mısır-Katar önerisinin "Witkoff'un temel önerisine çok benzediğini" duyurdu.

Kaynaklar, "Kısmi bir anlaşma için yürütülen müzakerelerin Netanyahu'nun onayı ve bilgisi dahilinde gerçekleştiğini" aktardı.

Hamas, ateşkes anlaşması önerisini kabul ettiğini duyurmuştu

Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları öneriyi kabul ettiklerini bildirmişti.

Kahire ve Doha'nın sunduğu yeni ateşkes ve esir takası önerisinin kabul edildiği belirtilen açıklamada, "Hamas ve Filistinli diğer gruplar, arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın dün sunduğu öneriyi kabul ettiklerini ilettiler." ifadelerine yer verilmişti.

İsrail'in Gazze kentini işgal kararı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.