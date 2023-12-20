Hamas ve İsrail arasındaki psikolojik savaş tırmanıyor

Hamas ile İsrail arasındaki psikolojik savaş tırmanıyor.

Bunun en son örneği, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin bombalanmasından önce, üzerinde Tel Aviv'i eleştirdiği bilinen yabancı ve Arap aktivistlerin isimlerinin yazılı olduğu füze resimlerini yayınlamasında açıkça görüldü.

Bu arada Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da bu psikolojik savaşta İsrail'e fırlattığı ve üzerinde " Batı Şeria'da İsrail'in öldürdüğü ve Tel Aviv'e direnişleriyle bilinen Filistinlilerin" isimlerinin yazılı olduğu roketlerin resimlerini yayınlayarak yanıt verdi.

Savaşın başlangıcından bu yana, iki taraf psikolojik bir savaşın parçası olarak karşılıklı medya saldırıları gerçekleştiriyor.

İsrail Gazze ve Batı Şeria'daki grupların direniş gücünü kırmayı hedeflerken, Filistinli gruplar da saldırılarını, İsrail ordusunun moralini bozmak, İsrail hükümetine yönelik halk baskısını artırmak, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistin halkının moralini yükseltmek amacıyla yapıyor.

İsrail topraklarına atılan roketlerin üzerine, Batı Şeria'da hayatını kaybeden Filistinlilerin isimlerinin yazılı olduğu görüntüleri yayınlayan Kassam Tugayları'nın açıklamasında, bu roketlerin "Batı Şeria şehitlerinin ruhlarına bir ithaf" olduğu belirtildi.

İsrail ordusu da Gazze'de sivilleri hedef almaya başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunu eleştirdiği bilinen bir grup yabancı ve Arap aktivistin isimlerinin yer aldığı bir grup roketin fotoğraflarını yayınladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun danışmanlarından Mark Regev, Sky News International'a verdiği röportajda, roketlerin üzerine Gazze'yi destekleyen kişilerin isimlerinin yazılmasını savundu.

Regev, İsrail ordusunun bu hareketini tarihsel bağlamında değerlendirdiğini söyleyerek, ABD ve İngiltere askerlerinin de bunu geçmişte yaptığını iddia etti.

Bu psikolojik savaşın bir başka boyutu olarak Kassam Tugayları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde büyük bir direniş tüneli keşfettiğini duyurmasına yanıt olarak 18 Aralık'ta bir görüntü yayınladı.

Kassam'ın İsrail ordusuna "Geç geldiniz, görev tamamlandı" mesajını içeren görüntüde, tüneli keşfeden İsrail askerlerinin ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın tüneli gezdiği görüntüler yer aldı.

Görüntü daha sonra Kassam Tugayları'nın İsrail askeri bölgeleri ve Gazze Şeridi'ni çevreleyen kasabalarda gerçekleştirdiği "Aksa Tufanı" operasyonundan sahnelerle devam etti.

İsrail kuvvetlerine yönelik bombalama operasyonları, İsrail askerlerinin kaçırılması ve askeri araçların tanksavar füzeleriyle hedef alınması gibi sahneler, bu tünelin amaçladığı görevin başarıldığı şeklinde paylaşıldı.