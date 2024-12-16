İsrail ve Hamas Esir Takası İçin Yakın Noktada - Son Dakika
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İsrail ve Hamas Esir Takası İçin Yakın Noktada

İsrail Savunma Bakanı Katz, yeni bir esir takası için müzakerelerin ilerlediğini duyurdu.

16.12.2024 15:52
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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Tel Aviv ile Hamas arasında yeni bir esir takası yapılması için "Kasım 2023'teki mutabakattan bu yana en yakın noktada olunduğunu" ileri sürdü.

Katz, Dışişleri ve Savunma Komitesi'nde esir takası başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İsrail ile Hamas arasında esir takasına varılması için "yakın bir noktada olduklarını savunan Katz, "Bana göre bir önceki anlaşmadan (Kasım 2023'teki esir takası) bu yana rehin alma anlaşmasına en yakın olduğumuz noktadayız." ifadesini kullandı.

Katz, İsrail'deki koalisyon hükümetinin büyük bir kısmının esir takası mutabakatına destek vereceğini düşündüğünü kaydetti.

İsrail basını da İsrail ile Hamas arasında esir takasına varılması için yürütülen müzakerelerde "ilerleme kaydedildiğini" yazmıştı.

Tel Aviv'in bu iddialarına ilişkin Hamas henüz açıklama yapmadı.

Hamas ile İsrail arasında Kasım 2023'te karşılıklı esir takası yapılmış ve Gazze Şeridi'nde geçici ateşkese varılmıştı.

İsrail, yaklaşık bir hafta süren ateşkesin ardından Gazze'ye saldırılarına yeniden başlamıştı.

Hamas'ın elinde yaklaşık 100 İsrailli esirin olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

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