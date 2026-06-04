İsrail ve Lübnan'dan Şartlı Ateşkes Anlaşması - Son Dakika
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İsrail ve Lübnan'dan Şartlı Ateşkes Anlaşması

04.06.2026 10:00
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Hizbullah'ın saldırıları durdurması şartıyla geniş kapsamlı ateşkes sağlandı.

İsrail ve Lübnan'ın ABD arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonucunda, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı bir ateşkes" konusunda mutabakata vardığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin yürüttüğü müzakereler sonucunda İsrail ve Lübnan'ın kapsamlı ateşkes konusunda anlaşmaya vardığı belirtilerek, "Ateşkes, Hizbullah'ın saldırıları tamamen durdurmasına ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesine bağlıdır." denildi.

Tarafların ayrıca, ABD'nin yönlendirmesiyle, Lübnan ordusunun belirli bölgelerde tek yetkili güç olarak kontrolü devralacağı "pilot bölgelerin" hızla oluşturulması konusunda anlaştığı kaydedildi.

Bu adımların kapsamlı bir barış ve güvenlik anlaşmasına zemin hazırlayacağı belirtilen açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki ilişkinin yalnızca iki ülkenin egemen hükümetleri tarafından belirlenmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, tarafların kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması amacıyla 22 Haziran haftasında siyasi ve güvenlik müzakerelerine yeniden başlamayı kabul ettiği ve ABD'nin de geçiş sürecinde taraflar arasındaki iletişimi kolaylaştırmayı sürdüreceği kaydedildi.

Hizbullah'tan anlaşmaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail Savunma Bakanından "işgal sürecek" açıklaması

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD'de gerçekleştirilen 4'üncü tur müzakereler sonrası duyurulan şartlı kapsamlı ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki işgal ve saldırılarının süreceğini açıkladı.

Savunma Bakanı Katz, duyurulan ateşkes metninin Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesinin yanı sıra İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki işgalinin sürdürmesini ve "hareket özgürlüğünü" kapsadığını iddia etti.

Washington arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin Lübnan'ın güneyinde yürüttükleri işgal ve saldırıların bir sonucu olduğunu ileri süren Katz, "Bu gerçeklik, Lübnan devleti ile bir barış anlaşmasına yol açabilir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ve Lübnan'dan Şartlı Ateşkes Anlaşması - Son Dakika

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