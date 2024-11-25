İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı - Son Dakika
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İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı

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İsrail ile Lübnan, İsrail- Hizbullah savaşının sona ermesi için bazı şartlar konusunda anlaşmaya vardı.

25.11.2024 17:08
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün gece İsrailli yetkililerle yaptığı güvenlik istişareleri sırasında Hizbullah'la yeni ortaya çıkan ateşkes anlaşmasını "prensipte" onayladığı öne sürüldü.

CNN International'ın haberine göre hükümete yakın kaynaklar, İsrail'in Lübnan hükümetine ilettiği anlaşmanın bazı ayrıntıları konusunda hâlâ çekinceleri olduğunu söyledi.

3 AŞAMADAN OLUŞUYOR

İsrail merkezli yayın organı Haaretz ise ateşkes önerisinin 3 aşamadan oluştuğunu iddia etti. Birinci aşamada Hizbullah güçleri Litani Nehri'nin kuzeyine çekilecek. Bu adımı İsrail güçlerinin konuşlu olduğu Lübnan sınırlarından çekilmesi izleyecek. Üçüncü ve son aşamada ise İsrail ve Lübnan arasında tartışma konusu olan sınır bölgelerinin tespit edilmesi için müzakereler start alacak. Öte yandan Hizbullah'ın çekildiği bölgelere ise Lübnan ordusu yerleşecek.

Söz konusu plan, 2006'da Hizbullah ile İsrail arasındaki savaşı sona erdiren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına dayanıyor.

"İLERLEME KAYDEDİLDİ"

Öte yandan İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer, Lübnan'da ateşkese doğru ilerlendiğini ancak ele alınması gereken bazı "sorunlar" olduğunu belirtti. İsrail devlet televizyonuna konuşan ve adı açıklanmayan bir yetkili ise, Lübnan'da ateşkese varılması için yürütülen müzakerelerde "önemli ilerleme kaydedildiğini" söyledi. İsrailli yetkili, Lübnan'da ateşkese "her zamankinden daha yakın olunduğunu" dile getirerek, "Sürpriz olmazsa gelecek günlerde bir anlaşma (ateşkes) olabilir." ifadesini kullandı.

İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı

Güncel, Lübnan, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Yılmaz:
    bazımı yarın bozarlar merek etmeyin 10 1 Yanıtla
  • Saim Akkuzu:
    Anlaşsalar nolacak, Lübnan yerle bir oldu, on binlerce masum filistinli sivil öldü, İsraile güvenilmez, çünkü Lübnan'da gözü var. 5 0 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    Fidel castro nun biz söz geldi aklıma. 0 0 Yanıtla
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