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İsrail ve Lübnan Sınırında Karşılıklı Saldırılar - Son Dakika
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İsrail ve Lübnan Sınırında Karşılıklı Saldırılar

İsrail ve Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar gerçekleştirildi. Lübnan'ın güney topraklarından İsrail'e ait Metula yerleşim birimine 2 füze ile saldırı düzenlendi. İsrail güçleri ise Lübnan'a ait Tel Nahhas bölgesini topçu atışlarıyla hedef aldı. İsrail ayrıca Ayta eş-Şaab beldesindeki farklı noktalara hava saldırısı düzenledi. Saldırının sorumlusu henüz belirlenmedi, ancak genellikle Hizbullah bu tür saldırıları gerçekleştiriyor. Çatışmalarda 24 Lübnanlı sivil, 117 Hizbullah mensubu, 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

İsrail ve Lübnan Sınırında Karşılıklı Saldırılar
20.12.2023 - 11:05,
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İsrail ve Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar gerçekleştirildiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan'ın güney topraklarından İsrail'e ait Metula yerleşim birimine yönelik 2 füze ile saldırı düzenlendiği ifade edildi.

İsrail güçlerinin ise Metula'nın hemen karşısında yer alan Lübnan'a ait "Tel Nahhas" bölgesini topçu atışlarıyla hedef aldığı kaydedildi.

İsrail'in ayrıca Lübnan'ın sınırdaki Ayta eş-Şaab beldesindeki farklı birkaç noktaya yönelik hava saldırısı düzenlediği ve ardından vurulan bölgeden yüksek dumanların yükseldiği aktarıldı.

NNA haberinde Lübnan'dan saldırının kimin tarafından gerçekleştirildiğine dair herhangi bir detay verilmedi. Ancak bu tür sınırdaki saldırıları genellikle Hizbullah gerçekleştiriyor.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 24 Lübnanlı sivil, 117 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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